太陽菜鳥尤利斯 3分彈絕殺綠衫軍

ＨＢＬ男子組八強球隊代表各自寫下在資格選拔賽最想擊敗的對手。（記者林宗偉攝）

爵士、溜馬逆轉秀

絕殺國王、老鷹

〔記者廖聿偉／綜合報導〕NBA昨上演3場絕殺好戲，太陽菜鳥尤利斯攻下生涯新高20分，並在塞爾提克主將湯瑪斯面前投進絕殺三分彈，助隊109：106收3連勝。另外，爵士和溜馬也用絕殺終結對手。

太陽、塞爾提克陣中2名矮將對決，175公分的「矮腳虎」湯瑪斯轟下全場最高35分，本季第15次得分突破35分，且末節展現「第4節先生」本色，獨拿14分，但風采卻被尤利斯搶走。

180公分的尤利斯本季場均僅4.1分，但近況火燙，前役出戰雷霆才攻下生涯最高14分，此役再創新高，他表示，「讀秒階段對手失誤，我剛好拿到球，投進最後一擊。」

爵士和國王昨鏖戰到延長賽才分勝負，爵士希爾執行最後一擊沒碰到籃框，但中鋒戈貝爾卻於槍響前補進致勝球，原本裁判判定妨礙中籃，但經過錄影重播檢視後，判決大逆轉，終場爵士110：109戲劇性地奪下2連勝。

溜馬新科灌籃王羅賓森不僅彈跳力驚人，外線也能給對手致命一擊，昨出戰老鷹，在終場前0.6秒投進逆轉三分彈，助溜馬97：96險勝，他表示，「我只是順著投籃節奏出手，投出去就知道會進了。」