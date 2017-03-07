世界中學生籃賽 南山有機會再戰松山

太陽菜鳥尤利斯（左）攻下生涯新高20分，更用三分彈絕殺塞爾提克。（法新社）

〔記者林宗偉／台北報導〕國際學校體育總會（ISF）將於4月30日舉辦世界中學生籃球錦標賽，台灣首次同時派出男、女隊遠征，並將從本屆HBL 8強球隊中選出佼佼者，前天鎩羽而歸的南山高中仍有機會遭遇松山高中，報連霸飲恨之仇。

體育署3月15日起於師大附中體育館進行2天資格選拔賽，由本屆男、女子組8強隊伍進行單淘汰賽，最後各取1隊代表台灣出賽，賽制每節僅8分鐘，節奏將更明快。

8強隊伍再次對決，小將各有想法，不過備受矚目的男子組「雙山會」，南山張鎮衙意外喊出最想對決的是能仁家商，松山高中莊家誠則說：「最想打敗東山高中，因為他們是我們第1場比賽對手。」

本屆HBL熱度持續升溫，轉播單位FOX體育昨公布收視率，男子組冠軍戰時，收視率達1.52，相當於全台灣約有73.3萬人同時收看，較去年0.83成長83%；女子組收視率也從去年0.29升至0.54，成長幅度達86%。

如今又有世界中學生籃球錦標賽延續熱潮，高苑工商教頭廖楚翔表示，剛好可磨練較少上陣的高一、高二球員，只是資格選拔賽在台北舉行，又是單淘汰賽制，對南部球隊較不友善，畢竟北上住宿、交通都得花錢。