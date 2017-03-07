經典賽》以色列震撼制韓 台今繃緊神經

郭俊麟（右）和陳冠宇今首戰將接力登板迎戰以色列。 （特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕經過長期集訓備戰，台灣隊今天上午11點在2017年經典賽首戰「大黑馬」以色列，由陣中狀況最好的郭俊麟先發、陳冠宇中繼，兩大旅日投手要攜手搶下關鍵首勝。

以色列背靠背連戰 台非贏不可

台灣隊在昨天南韓、以色列之戰前就擬好由郭陳聯手全力拿下以色列，以色列在延長賽2︰1擊敗南韓大爆冷門，更讓台灣隊繃緊神經，今天對以色列有非贏不可的壓力。，以色列宰韓後休息不到15小時將對台灣，體力能否負擔也是關鍵。

郭俊麟先發 陳冠宇中繼

過去郭俊麟儼然是「為國際賽而生的男人」，2014年仁川亞運金牌戰對南韓先發4.2局1責失，無關勝敗，同年U21世界盃冠軍戰對日本先發7局無失分拿下勝投。前年12強賽郭俊麟對義大利先發7局失1分奪勝，對波多黎各先發8局失1分，表現精彩。

扛首戰先發重任，郭俊麟說，「可以啊，丟哪一場都沒問題。」他表示，以色列比想像中還強，打者類似中南美洲打法，比較不會打縱向變化球，就照自己節奏去投。

經典賽第一輪有單場65球投球數限制，郭俊麟今天完成投球工作退場後，預計由「麻吉」陳冠宇接替登板，昨練球結束，他與郭俊麟受訪時微笑比出愛心手勢，顯見兩人好交情。

林智勝：注意以色列左投

陳冠宇表示，第一戰壓力很大，只能贏不能輸，上場就是一球一球投，每一球都投得完美，拿出最好的狀態，「比賽開始一瞬間，腎上腺素就會上升，雞皮疙瘩就會起來。」

台灣隊長林智勝昨集合全隊精神喊話，他說，「比賽快開打了，大家準備那麼久，既然做了就不要後悔。」他認為以色列投手戰力不錯，且有5名左投，台灣打者較少碰到左投，需要適應，無論如何就是盡力去打。

開路先鋒胡金龍上一次打經典賽是11年前，當時他才20歲出頭，一心想拚上大聯盟，現在他回台灣打球，想為國家多做一點事，希望這次能打出佳績，讓全世界看到台灣有很多好手。