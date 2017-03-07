經典第一戰「有點冷」 觀眾8成滿

經典賽第一戰由南韓對戰以色列，票房差強人意，僅坐滿約8成的觀眾。（特派記者陳志曲攝）

經典賽首次移師南韓首爾舉行，不過昨對以色列的歷史性首戰，並沒能一炮打響，可容納17000人左右的高尺巨蛋，只坐8成滿，最終開出15470人的票房數字，和上一屆經典賽地主台灣3場比賽都超過20000人滿場，且門票很早就完售，熱度有一段差距。

事實上，最近韓媒主要版面都被政治新聞所佔據，包括朴槿惠爭議、中韓關係緊張、南北韓議題，經典賽在內的體育新聞，很難擠進前十大新聞話題，有韓媒指出，經典賽在南韓受關注度甚至不如韓職例行賽。

這幾天走在首爾街頭，並沒有明顯感受到經典賽氣氛，跟當地接近零度的低溫，有些相似的吻合。

台韓戰預售夯 已近滿場

不過，隨著經典賽4個分組陸續開打，熱度可望回升，以9日台韓大戰為例，預售票達9成，幾乎確定滿場，7日南韓對荷蘭之戰，預售票也達8成，同樣有機會挑戰滿座。

不管已停辦的亞洲職棒大賽，或是正在舉辦的經典賽，國際賽事要永續經營，最重要的是讓主辦單位有盈餘，大聯盟主席曼佛瑞明確表示，「這幾屆經典賽一直都有獲利，會持續辦下去。」如何讓參賽各國球迷更認同且投入經典賽，是大聯盟接下來的挑戰。

（特派記者羅志朋）