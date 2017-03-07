經典賽》台連打3天 洪總：「投」痛考驗

林泓育認為以色列教練團很有頭腦。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／屏東報導〕台灣隊今天上午11點首戰以色列，桃猿雖未派人支援，教練與球員依舊非常關心，總教練洪一中、捕手林泓育都認為，台灣隊連續3天出賽，對投手調度將是嚴苛考驗。

台灣與荷蘭都從今天起連打3天，第1輪規定投手最多用65球，滿50球、30球以上各須強制休息4天、1天，連續2天出賽但未滿30球仍須休息1天。洪總認為，這些規定對連續3天出賽的球隊會很辛苦，萬一前2場有些狀況，第3場可用投手就很有限。

南韓昨首戰以色列，今天對荷蘭後休兵1天，好整以暇在後天對台灣，洪總認為，這就是主辦國在賽程安排上的優勢，可針對整體佈局選擇對手，「通常地主在前2場排的對手，一般會是賽前評估一強一弱的球隊，休息1天再對有取勝機率但要小心應戰的球隊。」

南韓小心機 休兵再戰台

林泓育同意洪總的看法，並覺得以色列教練團很有頭腦，針對比賽性質安排陣容，「他們投手感覺好像比較弱，帶16人卻是這組最多，為的就是因應用球數限制，因為他們打2場後休1天，這3場都有一定數量的投手能用，他們一定用車輪戰，一有狀況馬上換。」