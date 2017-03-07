經典賽》以色列派紅雀3A貝克對台灣

台灣對以色列首戰由郭俊麟先發，以色列則推出27歲右投貝克迎戰。（資料照，特派記者羅志朋攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕以色列首戰就祭出王牌投手馬奎茲拿下南韓，今天迎戰台灣隊的先發投手則是具小聯盟3A資歷的27歲右投貝克。

貝克「伸卡球」出色

貝克是出身紐約的猶太人，學生時代都在美國求學，2011年選秀會被紅雀於49輪選進，小聯盟生涯至今歷經6個球季，去年2A出賽23場（20場先發）防禦率4.91，升上3A先發6場防禦率則暴漲至8.13。小聯盟教練曾評估貝克先發後援都適合，有顆很棒的伸卡球，變速球也投得不錯。

貝克經典賽資格賽僅出賽1場，就是關鍵戰役對巴西先發，當時投5局僅用83球無失分，投出6次三振和3次保送，終場以色列1：0險勝。

以色列資格賽和巴西、英國及首度參賽的巴基斯坦同組，該組以色列、巴西出線呼聲較高，兩國也都輕鬆扳倒英國和巴基斯坦。雙方交手關鍵一役，幾乎整隊都具美職經驗的以色列，就在貝克好投和三壘手德克關鍵安打帶領下險勝巴西，取得會內賽資格。