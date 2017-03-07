經典賽A組 死亡之組難以捉摸

林哲瑄（特派記者陳志曲攝）

賽程有利 台要強攻

台灣隊

過往戰績：台灣4屆經典賽皆參與，2006年第一屆首輪遭淘汰，2009年則連吞兩敗、成為首支遭淘汰隊伍。台灣隊於第3屆打出佳績，分組賽出線後闖進8強，還差一點進軍4強。

晉級優勢：林智勝、林益全、陳鏞基等國家隊常客，兼具國際賽經驗，也是中職強打者，主力投手郭俊麟等人同樣有大賽經驗。賽程方面對台灣隊也有利，最後一戰才面對難纏的地主南韓，且3場賽事間休息時間相對充裕。

晉級劣勢：投手戰力。王建民等旅外強投未在名單中，其餘投手群能否壓制他隊打者，將攸關台灣晉級希望。

值得關注焦點：林哲瑄。曾效力大聯盟紅襪隊的林哲瑄，守備範圍遼闊，本屆將擔負起中外野防區大關，或許能幫台灣隊多守下幾分。

李大浩（資料照）

韓擁主場 經驗取勝

南韓隊

過往戰績：2006年拿過首屆經典賽第3名，第二屆也有第2名佳績；上屆和台灣隊同組，卻因不敵荷蘭，比較得失分後，分組賽就遭淘汰。

晉級優勢：主場優勢及大賽經驗。本屆分組賽在南韓舉辦，將獲得該地全場球迷熱烈加油。陣中7位球員曾參與前一屆經典賽，主力打者李大浩、孫兒葉、金泰均都有不少大賽經驗，終結者吳昇桓去年在紅雀隊也擔任終結者。

晉級劣勢：旅美好手秋信守、金賢洙、姜正浩等人無法效力，打者群和荷蘭等隊相比，星度少了不少。

值得關注焦點：李大浩。去年勇闖美職的李大浩，在成績不差但缺少固定出賽場次的情況下，今年以4年1290萬美金大合約重返韓職樂天巨人，曾拿下12強全明星世界隊指定打擊的他，國際賽經驗也很豐富。

普洛法（資料照）

黃金內野 荷倚靠山

荷蘭隊

過往戰績：身為歐洲強權，荷蘭在經典賽表現一年較一年進步。首屆經典賽分組賽即遭淘汰，第二屆以第7名作收，上屆則拿下第4名。

晉級優勢：荷蘭人才濟濟，其中5位大聯盟先發等級內野好手助陣，攻守兩端都能提供助力，堪稱「黃金內野」。投手方面則多有大賽經驗，吉爾、威爾、柯德曼等人都是前中職洋投，也都具國際賽經驗，王牌投手則是日職洋投范登赫克。

晉級劣勢：號稱「黃金內野」的強打，包括紅襪柏格茲、勇士西蒙斯、洋基葛瑞戈爾斯，在母隊都守游擊，來到國家隊勢必有人要轉換守位，短時間適應將是挑戰。

值得關注焦點：柏格茲將移防三壘，葛瑞戈爾斯則可能擔任二壘手，兩人都有經驗但為數不多；遊騎兵普洛法則內野4個位置都能守，還擔任過外野手，為調度增添靈活性。

凱利（資料照）

謎之隊伍 難以輕忽

以色列隊

過往戰績：本屆是以色列首度晉級會內賽，他們在資格賽打敗巴西、英國和巴基斯坦。

晉級優勢：雖然猶太裔大咖球星布朗等人沒參與，陣中仍有不少大聯盟球星或前大聯盟出身的老將，其中，內野手凱利去年就曾效力大都會，日前熱身賽面對韓職警察廳也開轟。

晉級劣勢：除了昨首戰南韓的38歲老投手馬奇斯外，投手陣容中有實績的先發投手較缺乏，恐得依賴牛棚。

值得關注焦點：即使大咖不打，陣中仍有不少大聯盟選手，也有不少年輕潛力，年輕內野手克里吉爾是印地安人排名第18號新秀。

（記者林宥辰）