經典賽B組 日、古投打佔優勢

菅野智之（資料照）

菅野領軍 強投把關

日本隊

過往戰績：2006、09年奪得冠軍，13年打進4強。

晉級優勢：投手戰力一向是日本晉級保證，今年由菅野智之領軍的投手群，可望仍有優異表現；而連續兩年30轟、30盜的山田哲人，以及去年44轟的筒香嘉智和太空人青木宣親，組成有力的打線。

晉級劣勢：如果日本發生被淘汰的意外，可能因投手群缺乏經典賽經驗，陣中只有牧田和久投過經典賽。

值得關注焦點：在大谷翔平缺席的情況下，菅野有機會向世界證明他的存在，菅野新人球季的2013年，就在日本總冠軍賽第6戰打敗田中將大，去年整季防禦率從未超過2.33。

塞斯佩德斯（資料照）

強打依舊 古巴「投」痛

古巴隊

過往戰績：2006年在冠軍戰敗給日本，09、13年晉級8強。

晉級優勢：老少強棒組成的打線火力十足，30歲的戴斯潘上一屆獲選為預賽A組MVP，當年打擊率0.389，擊出3支全壘打、8分打點；20歲的梅薩上個球季在古巴聯賽打擊率0.354；19歲的塞斯佩德斯在加勒比海大賽16打數5安打，並有超強臂力。

晉級劣勢：投手戰力原本就較不足，在阿瓦列斯因傷退出後更顯薄弱。

值得關注焦點：梅薩的父親老梅薩是古巴棒球史上最偉大選手之一，梅薩能否打出虎父無犬子的表現，備受關注。

邵波德（資料照）

投手提升 澳扮黑馬

澳洲隊

過往戰績：過去3屆都在首輪淘汰，只在2009年拿過1勝。

晉級優勢：從2009到13年經典賽已顯示出投手戰力提升，今年有好幾位具大聯盟或小聯盟經驗的投手，是扮演黑馬晉級的最大本錢。

晉級劣勢：同組有日本和古巴兩大強敵，即使投手能壓制，打線可能無法和這兩隊抗衡。

值得關注焦點：效力老虎的邵波德曾在2011-12球季創下防禦率1.41的澳洲職棒紀錄，去年也首度上大聯盟。

張寶樹（資料照）

戰力薄弱 中難晉級

中國

過往戰績：過去都在第1輪淘汰，2009、13年各拿下1勝。

晉級優勢：如果具大聯盟經驗的投手陳用彩和小聯盟經驗的野手張寶樹、王喬伊有超水準表現，或許有一線晉級的機會。

晉級劣勢：和同組其他3隊相比，戰力仍有一段距離。

值得關注焦點：捕手王偉2006年從日本隊上原浩治手中擊出經典賽史上第一支全壘打，王偉也是極少數連4屆參賽的選手。（記者吳清正）