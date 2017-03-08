第4節「豪」狂 1分鐘飆9分

林書豪（持球者）昨扮演第四節先生，單節轟下11分，率籃網擊敗灰熊。（今日美國）

末節獨砍11分 率隊獵熊

〔記者廖聿偉／綜合報導〕林書豪昨化身「第四節先生」，末節4投3中，包括一記三分彈，外加4罰全進，轟下11分，率領籃網122：109擊敗灰熊，精彩拿下本季第11勝，但此役僅是籃網近20場的第2勝，仍是聯盟爐主。

教頭讚豪哥穩定軍心

林書豪前3節僅進帳7分，但末節發飆，尤其在比賽終了前2分48秒至1分43秒內爆量得到9分，助籃網瞬間將分差擴大至雙位數，奠定勝基，成為球隊致勝功臣，主帥亞特金森說：「林書豪末節扮演穩定軍心角色，關鍵時刻的得分很重要。」

林書豪傷癒歸隊6戰，逐漸帶領籃網走出低潮，近4戰取得2勝2敗，尤其下半場崩盤的狀況也獲改善，此役末節率領團隊砍下34分，並將灰熊分數壓低至18分，成功於客場獵熊，此役獨得18分的林書豪說：「全隊不斷進步，一起奮戰到最後一刻，包括防守、搶籃板等細節都做得很到位，這一勝是團隊合作的成果。」

明星中鋒羅培茲昨遭重兵看守，僅貢獻8分，但替補後衛吉爾派翠克挺身而出，轟下全隊最高23分，後衛懷特海德也挹注15分，亞特金森認為，前3節先發球員打得很掙扎，是替補帶領球隊度過難關的。

灰熊明星控衛康利攻下全場最高32分，M.加索也貢獻18分、6籃板，直到第四節攻守失序，最終不敵聯盟戰績最差的籃網，苦吞3連敗，也讓前鋒藍道夫感到顏面無光，他無奈地說：「這是一場令人無言的比賽。」