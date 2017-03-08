雷納德逆轉3分彈 奉送哈登火鍋

雷納德（左）昨展現MVP身手，在比賽後段砍進逆轉三分球，又賞了哈登一記阻攻，率馬刺擊敗火箭。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕甫獲選單週MVP的雷納德，再用精彩的表現證明獲獎當之無愧，昨於主場迎戰強敵火箭，先於終場前25秒飆進逆轉三分彈，回防時再賞給哈登一個火鍋，帶領馬刺112：110擊敗客軍，收下8連勝，距離聯盟霸主勇士僅剩2.5場勝差。

哈登、雷納德兩名年度MVP大熱門對決，不約而同攻下39分，但決勝第四節雷納德猛攻17分，反觀哈登只得4分，成為勝負的分水嶺，哈登解釋，讀秒階段的上籃被雷納德封阻，其實已經被大衛．李犯規在先。

馬刺本季進入「後鄧肯時代」，雷納德正式接棒球隊領袖，表現也更上層樓，在團隊至上的馬刺體系，仍繳出場均26.3分的佳績，本季23場得分破30大關，追平傳奇球星羅賓森的紀錄，單季7次拿下至少30分、5籃板和5助攻，更是球隊繼鄧肯之後的第一人。

率馬刺8連勝 MVP呼聲再起

雷納德不僅進攻出色，防守也同樣強悍，本場比賽後段，隊友「防守大鎖」格林自告奮勇防守哈登，讓雷納德能專注於進攻，但卻被婉拒，雷納德說：「我仍有精力去防守哈登，有自信能限制他的進攻。」

馬刺戰績高居聯盟第二，雷納德獲年度MVP的呼聲也水漲船高，但他僅平淡地回應，「我不了解媒體評選標準為何，我的工作就是專注於球場上，並帶領馬刺拿到冠軍。」賽後雷納德還被抽中藥檢，這是NBA新的藥檢制度，球季期間隨機抽檢4次，非球季期間抽檢2次。