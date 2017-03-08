松田猛打回報監督 日打古首勝

松田宣浩轟出特大號3分砲，帶動日本隊攻勢，回到休息區後開心慶祝。（取自網路）

〔記者吳清正／綜合報導〕雖然山田哲人的2分砲被球迷沒收，松田宣浩第5局的3分全壘打帶動日本隊連得5分的大局，以11：6擊敗古巴隊，在經典賽預賽B組旗開得勝。

山田消失的全壘打

松田5局下補3分砲

松田熱身賽表現不佳，日本隊監督小久保裕紀一度考慮以田中廣輔入替擔任先發三壘手，但最終仍由松田先發，松田以猛打賞的表現回報監督的信任，5打數擊出4安打、4打點、3得分。

1：1平手的4局下，山田打出左外野深遠飛球，東京巨蛋歡聲雷動，日本球迷都以為是1發兩分砲，但古巴隊提出抗議，指球迷把手套伸進場內碰到飛球，裁判看過重播畫面後判定為二壘打，山田的全壘打消失，二壘上的松田則跑回本壘攻下超前分。

5局下日本隊坂本勇人二壘打追加1分，古巴隊投出四壞球後，松田把外角曲球掃出左外野全壘打牆，小林誠司和菊池涼介安打再下一城，將比數拉開到7：1。

日本隊石川步先發4局拿下勝投，只被擊出2支安打失1分，第5局則本昂大上場中繼，連續解決6名打者，卻在第7局被首名打者戴斯潘轟出全壘打後陷入亂流，再被擊出4支安打失2分，下半局日本隊筒香嘉智回敬1支2分砲，以9：4領先，第8局雙方各得2分，9局上古巴隊留下滿壘殘壘而飲恨。

日本隊除了松田火力超猛，菊池、筒香、坂本和小林各擊出2支安打。