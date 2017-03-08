高國豪fun輕鬆 赴美前先K英文

「綠色神盾」松山高中昨以HBL男子組冠軍身分，受邀出席電影首映會。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕「綠色神盾」松山高中週日（5日）在105學年HBL男子組冠軍戰，粉碎南山高中的連霸夢，昨以新科冠軍之姿至大直美麗華影城擔任《金剛：骷髏島》首映會嘉賓，並進場搶先觀賞強檔鉅片。

松山備戰一整年

難得看電影

松山上屆在冠軍戰失利，無緣連霸，為了洗刷恥辱，過去整年皆處於備戰狀態，球員已有段時間沒辦法到戲院看電影，主帥黃萬隆也不例外，他說：「我很少看電影，因為都在進行訓練。」

一哥高國豪在冠軍戰強攻38分，是球隊重返榮耀的大功臣，並成為史上首位在高中生涯拿到兩次男子組MVP的球員，至今也還沉浸於封王的喜悅中，他說：「去年冠軍戰（輸球）隔天起床，我不開心到連飯都吃不下；這次看到大家的祝福與恭喜，怎麼看都很開心。」

若無意外，高國豪今夏將赴美延續籃球路，他目前的語言能力養成及赴美相關事宜，皆交由師母林富美打理，林富美透露：「先前有許多NCAA一級、二級學校對高國豪有興趣，但前陣子還在比賽，接下來會先將高國豪的影片剪完，並送至各學校，得過一陣子才能確定下一步。」