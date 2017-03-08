SBL季後賽》璞園氣走勇士 晉級四強戰達欣

璞園戴維斯（左）與勇士洋將歐布萊恩（右）爭搶籃板球。（記者廖耀東攝）

璞園成本季第一個下克上黑馬

〔記者林宗偉／彰化報導〕SBL季後賽首輪賽事昨告一段落，璞園再度演出驚奇，靠著「新台灣人」戴維斯哨響前26.72秒的籃下得手，以79：78成功逆轉，不只賞給富邦勇士3連敗，也成為本季首支下克上晉級的黑馬球隊。

戴維斯哨響前26秒進球逆轉勝

璞園第3節終了時，還以63：57領先，只是末節打得險象環生，哨響前41.18秒更遭勇士蔡文誠上籃得手，以78：77反超成功，所幸洋將戴維斯旋即於籃下放進關鍵2分，才助隊保住勝果。

「開心！今天就是一個團隊勝利。」璞園此役共4人得分上雙，總教練麥班達表示，其實有球員身體微恙或狀況不好，好在子弟兵都能相信彼此，互相激勵打出好球。

射手簡浩透露，這個狀況差的球員就是戴維斯，由於手感不佳，戴維斯一直不敢在中距離出手，還開玩笑說：「他就是怕了。」不過此言一出，旋即遭戴維斯反駁：「我只是投得比較少，而且得把握最後一球。」

麥班達打趣表示，儘管下一輪得面對例行賽戰績第一的達欣，對方有本季的最佳教練邱大宗、最佳洋將布拉、最有價值球員周儀翔，但士氣就是璞園現階段最棒的武器，他有信心再越過一座高牆。

SBL季後賽準決賽本週六將在板橋體育館開打，下午5點首戰，先由璞園對抗達欣，7點賽事則是例行賽戰績第二的裕隆迎戰台啤。