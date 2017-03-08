顏行書︰本土球員當自強

勇士1分輸球，領隊蔡承儒（左）、副領隊陳建州（中）臉色鐵青。（記者廖耀東攝）

〔記者林宗偉／彰化報導〕因例行賽戰績較佳而坐擁1勝的勇士，昨在季後賽首輪3連敗鎩羽而歸，成為本季首支遭到下克上淘汰的球隊，總教練顏行書無奈表示，璞園默契更佳，輸得沒話說。

「這場比賽可以說是這個系列三戰中，我們表現最好的一場。」顏行書表示，雖然歐布萊恩此役砍下24分，可惜這樣的表現為時已晚，勇士如果從例行賽接續至季後賽已苦吞5連敗，是他未曾想像到的，畢竟球隊開季曾打出5連勝佳績。

勇士本季三換洋將，從李恩、貝隆換到歐布萊恩，戰績卻是逐步下滑，顏行書不諱言，洋將的確是影響戰力的一大因素，但更重要的是本土球員得自己強壯起來，穩定性、續航力都有不少改進空間。

盼新洋將更融入團隊

顏行書也沒有逃避輸球責任，因為無法整合球隊，就是總教練的失職，畢竟勇士本季大幅補強，本土陣容在聯盟數一數二，就算更替洋將，都不該在最後11場吞下8敗。

不過談到洋將選才，顏行書僅淡淡回應，決定權在領隊手上，3洋將各有特色，李恩能激勵隊友，貝隆好勝，歐布萊恩自主意識強，他只盼下季新洋將能融入團隊文化。