壽星簡浩 帶來好彩頭

璞園簡浩（左）運球切入籃下。 （記者廖耀東攝）

〔記者林宗偉／彰化報導〕璞園射手簡浩季後賽前兩戰場均得分高達20分，遠優於例行賽的場均8.1分，是球隊取得優勢一大功臣，昨當壽星的他雖然僅繳出7分、5籃板，但用晉級季後賽次輪的勝利當32歲生日禮物，簡浩開懷笑說：「當然很開心。」

上回簡浩在SBL以壽星身分出賽，是2008年3月7日對台銀隊，他上場26分鐘，豪取全隊最高的24分外加5籃板，助隊以91：81贏球，昨再度成為福星，他表示，這回挑戰更大，但現在最想做的事不是慶生，而是回家好好睡個覺。

身為「麻吉」的戴維斯趁機獻上祝福，笑咪咪地表示，自己拚命投進致勝一擊，就是要送給好友最棒的生日禮物，這讓簡浩露出小鳥依人表情笑說：「好甜蜜喔。」聽到這番肉麻言論，總教練麥班達更有創意，立刻向戴維斯淡淡地說：「我的生日就是這個週六，週日也是耶。」