以皮美骨！ 台灣慘烈一役 今戰荷非贏不可

台灣球迷帶著國旗親臨高尺巨蛋加油。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕以色列儼然就是另一支美國隊！昨經典賽台灣首戰以色列，投手群崩盤，全場動用6投被敲出20支安打，狂失15分，最終就以7：15落敗，創下隊史參加經典賽失分、被對手安打最多一役；以色列前晚2：1擊敗地主南韓，昨午大勝台灣，不到24小時奪2連勝，晉級第2輪希望極濃。

經典賽戰果賽程

台灣隊投手表現

韓2敗瀕臨淘汰邊緣

台灣隊打者表現

郭俊麟昨控球不理想，僅投0.2局就失掉4分。 （特派記者陳志曲攝）

由於南韓昨天以0：5敗給荷蘭，0勝2敗瀕臨淘汰邊緣，Ａ組情勢轉往以色列、荷蘭、台灣「3搶2」發展，台灣最理想的狀況是連勝荷蘭、南韓，且以色列取得3連勝，台灣以2勝1敗獲分組第2，與以色列共同出線。台灣隊今若敗給荷蘭，2連敗將篤定無緣晉級下一輪8強賽，今天推出宋家豪先發抗荷。

陳冠宇昨臨危授命救火，用球數超過30球，有機會於明日台韓戰登板。 （特派記者陳志曲攝）

我6投崩盤狂失15分

昨台灣隊先發投手郭俊麟只撐0.2局，被敲6安失4分退場，承擔敗投，總教練郭泰源說：「郭俊麟控球不好是這一場比賽最大問題。」以色列攻勢猛烈，首局靠6安灌進4分，3局上拉凡威轟出兩分砲，7局上再靠一輪猛攻，以及投手林晨樺「謎樣傳一壘」失誤，一口氣再添5分，9局上佛萊曼敲3分砲，台灣隊在第6、9局分別攻下3、4分，兵敗高尺巨蛋。

謎樣失誤 林智勝：我要檢討

7局上以色列罕見清壘短打造成大局，重挫台灣隊反撲氣勢，隊長林智勝表示，當時防守靠近二壘，沒想到對手會偷點，他來不及去一壘補位，這是他要檢討，守備要更積極。

以色列先發投手貝克投4.2局被敲3安未失分，飆出3K，拿下勝投，牛棚也能有效壓制台灣隊打線，郭總表示，以色列投手陣容堅強，打擊也很確實，是很可怕的球隊，林晨樺處理短打球時，守備配合也不好。

以色列「儼然是美國隊」

曾在美職打滾多年的胡金龍說：「不會覺得對方是以色列隊，會覺得他們就是美國隊，球風完全是小聯盟，球員不是以前在以色列，而是從小就在美國長大、打球，球隊名字是以色列，但都是美國人。」

以色列不到24小時連拿兩勝，總教練溫斯坦說：「我們還沒進第二輪，等晉級了再說吧！根據我的經驗，如果你已在想未來的事，就無法關注現在。」團隊攻守俱佳，溫斯坦說：「這就是我們，我知道我們是非常有競爭力的隊伍。」