林晨樺下丘急傳一壘 人咧?

林晨樺處理以色列打者柏契出其不意的短打，卻傳向沒人守備的一壘（取自網路）

〔記者林宥辰／綜合報導〕台灣隊首戰就出師不利，敗給24小時之內連續出賽兩場的以色列，晉級之路蒙上陰影。7局上台灣隊遇到滿壘危機，剛登板的林晨樺處理以色列打者柏契出其不意的短打，卻傳向沒人守備的一壘，造成3位跑者都回壘得分，引起網友討論。

以色列短打奇襲致命

當時台灣隊作出雙殺佈陣，二壘手林智勝因為要補位二壘，完全來不及朝一壘補位，一壘手林益全也因趨前來不及趕回去一壘。有網友質疑為何二壘手不補位，也有人提出當時最能看清楚各壘包狀況的捕手鄭達鴻，應提醒投手一壘沒人，多數網友都認為，當時不傳球才是「最佳解」，但也有人調侃「沒傳還是有別的罵法，酸民詞很多的」。

一壘唱空城誰該補位

一壘鬧空城的烏龍，連外媒都撰文討論，台灣網友則以知名相聲橋段台詞「誰在一壘？」調侃台灣隊這次嚴重失誤。