誰在一壘？ 只能說這球點太好

7局上以色列打者柏契（右）出其不意短打，造成台灣隊大失分。（美聯社）

輸給以色列這麼多分，很可惜也很意外，不管從打擊、守備、調度各方面來看，我們其實是輸給整個大聯盟系統。

以色列打完對南韓一戰，打者開始進入狀況，進攻策略明顯改變，恢復美職常見的風格，經常第1球就攻擊，郭俊麟不論球速、變化球雖都不錯，可惜進壘位置太甜，把他換下的時機不能說慢，畢竟比賽剛開始，他失2分後一度連飆2K，差一點就守住1局上。

除了保送後的下一球被轟全壘打，陳冠宇其實已經把場面控制住，就只有那一球失投，被大聯盟級的Lavarnway抓住投手要搶好球的心態；蔡明晉的長中繼也很稱職，7局上該不該再往下投，不能從結果去看，那是教練臨場判斷後的決定，沒有對與錯。

造成7局上變成大局的短打，以我球員時是一壘手來看，林晨樺覺得他有機會，第一時間就衝下丘，林益全看球往一壘來，立刻上前處理是本能反應，兩人都沒錯；至於二壘手沒去一壘補位，從網友截圖來看，當時是一出局，林智勝站位靠近二壘，應該是雙殺佈陣，才會球一打出就往二壘跑。我只能說，打者這球打得太好，運氣沒有站在我們這邊。

在進攻上，我們第2輪才開始出現安打，攻勢出不來的原因之一，是有些打得很扎實的球，都直接進入他們的佈陣，應該說，以色列本質是美職球隊，教練思維都是大聯盟式，根據情蒐資料取機率較高者，結果也對他們是好的。（球評潘忠韋口述，記者徐正揚整理）