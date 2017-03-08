幸好大師兄回魂 破蛋

林智勝（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕台灣隊長「大師兄」林智勝熱身賽打得悶，不過經典賽開打，他便啟動大賽爆發模式，6局下掃出二壘安打，打回團隊前兩分，台灣隊單局灌進3分，一度追成3：6落後，帶給球迷無限希望，只可惜最終仍輸球。

林智勝屢次在國際賽建功，前年12強賽5場狂敲4轟，奪大會全壘打王，其中對古巴之戰轟出致勝3分砲，也讓決定故意四壞保送郭嚴文抓他的古巴教頭梅薩，張大嘴巴不敢置信。

經典賽兩場公辦熱身賽對警察廳，林智勝7支0，昨前兩打數無功而返，還擊出雙殺打。6局下一出局滿壘，林智勝敲出2打點二壘安打，林益全再補上高飛犧牲打，一口氣攻下3分，打出逆轉氣勢。

林智勝表示，這一場看球感覺和熱身賽不一樣，好多了，正式比賽開打腎上腺素就上來，更專注在球場上。