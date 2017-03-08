蔡明晉壓抑亢奮 解危

蔡明晉（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕進職棒首次打國際賽就是經典賽，蔡明晉無所畏懼，用精彩表現吸引球迷目光，經過這一戰洗禮，蔡明晉認為對他幫助很大。

上一次打國際賽是青少棒時期，蔡明晉進職棒第9年才入選國家隊，昨對以色列中繼2.2局被敲3安、失兩分，為球隊止住失血，其中4局上接替陳冠宇，只投一球就讓佛萊曼擊出雙殺打，化解失分危機。

「上場投球很亢奮，一直控制情緒，怕太亢奮反而沒辦法隨心所欲投球，試著讓自己冷靜。」

蔡明晉表示，教練告訴他，球隊處於落後，大膽去投，這一場伸卡球位置和角度都不錯，特別是外角伸卡，被打長打機會不高。

打完前6局台灣隊僅以3：6落後，7局上蔡明晉續投，被敲兩安失一分退場，接手的倪福德壓不住陣腳，再失4分，形成台以戰勝負分水嶺。蔡明晉說，續投是教練團的意思，自己沒投到位，挨長打就受傷害，如果失分凍結，下一局就更有機會，可惜了。