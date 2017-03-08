首爾經典傳真／韓媒輸球冷處理 反映韓職生態

南韓敗給以色列，韓媒冷處理報導。（特派記者羅志朋攝）

前天經典賽開幕戰，地主南韓1：2不敵以色列，隔天翻閱各大報，僅幾家報紙以頭版頭條報導，多半還是政經議題攻佔媒體版面，韓媒並沒有大肆批判國家隊。

南韓兵敗高尺巨蛋，韓媒著墨最多的還是投手控球問題，奉送9次保送，韓媒探討投手習慣韓職好球帶，卻無法適應大聯盟主審好球帶，另外，以色列守備佈陣多次化解失分危機也是輸球原因之一。

第一屆經典賽南韓打進四強，第二屆更殺進決賽，加上2008年北京奧運奪金，造就目前韓職盛世，去年韓職平均每場觀眾人數達1萬1582人，熱鬧滾滾，球星知名度及社會地位甚至不輸一線藝人。

韓職球星吸睛又吸金，目前本土球員平均年薪1.39億韓圜（約373萬台幣），換算月薪約31萬台幣，是中職本土球員2倍有餘，韓職洋將年領103萬美元（約3200萬台幣），是中職洋將數倍之多，10隊規模完勝中職4隊。

職棒興盛，兼具娛樂性和可看性，南韓球迷逐漸將目光從國際賽轉移到本土職棒。其實從南韓集訓開始，受關注程度遠不如第一、二屆經典賽，高尺巨蛋滿座1萬7000人左右，地主隊前兩戰卻都塞不滿。

事實上，一個國家職業運動發展愈成熟，人民將運動融入生活，球迷進場看球的意願愈不易受國際賽戰績影響，美國隊在經典賽打不好，無損球迷要不要去看大聯盟比賽，日職也是如此。目前韓職已步上軌道，發展愈趨成熟，台灣職棒顯然還有很長的一段路要走。南韓昨又被荷蘭完封，不知會不會上今天報紙頭版？（特派記者羅志朋）