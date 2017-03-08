雙王牌不洩氣 今明待命上陣

陳冠宇（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕雖然一次押上兩張王牌郭俊麟和陳冠宇，台灣對以色列沒能取勝，但兩人用球數都算節制，之後賽事仍可登板投球；郭俊麟表示，今、明兩天對荷蘭、南韓會做好上場準備，陳冠宇則說，明天對南韓要他先發也沒問題。

郭俊麟

（特派記者陳志曲攝）

經典賽規定，投手單場用50球以上，需休4天，單場用30球以上，需休1天，連兩場出賽也要休1天。昨郭俊麟先發投了29球，今對荷蘭仍可待命登板；陳冠宇用43球，必須休1天，明對南韓可以出賽。

郭俊麟先發0.2局只面對8名打者，被敲6安、失4分，承擔敗投。他表示，其實狀況不錯，球速和球種都比熱身賽好，只是面對首打席一開始連投3壞球，投球節奏有點亂掉。

郭俊麟說，「不管投手還是打者，以色列比想像中強很多，感覺對方情蒐做足功課，我投不少變速球都被敲安打，打者掌握不錯，擊球很紮實。」他表示，跟之前比起來，現在比較不會因為被打或投不好就心情不好，還滿平靜的。

陳冠宇接手郭俊麟，中繼2.2局被敲4安、失2分，飆出5K。他表示，郭俊麟面對第3名打者，他開始在牛棚熱身，退場後身體已熱開，問題不大。

緊急登板中繼，陳冠宇說，「想法是大膽搶好球數，短期比賽投手要準備得快一點，一上來就知道角色是長中繼，希望撐個2、3局，等待隊友打擊火力支援。」他認為，以色列打者兩好球後才會對引誘球出棒，若投手還沒取得兩好球就去吊打者，反而對自己不利。