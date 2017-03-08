重演歷史》上屆經典賽 台逆轉勝荷

潘威倫（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕4年前的經典賽，台灣以8：3擊敗荷蘭，在分組預賽拿到關鍵的第2勝，為首次晉級8強買下保險；今晚兩隊又在經典賽碰頭，台灣唯有先贏荷蘭，才能保有二度闖進8強的希望。

嘟嘟中繼4.2局 穩住陣腳

台灣最近4次與荷蘭交手，唯一的勝利就是4年前的經典賽，靠潘威倫中繼4.2局無失分踩住煞車，台灣從0：3落後開始反攻，在陽岱鋼2分彈帶動下，以8：3逆轉勝。前年12強賽，台灣首戰荷蘭以4：7落敗，潘威倫中繼3.1局，是台灣一度追成3：4只差1分的關鍵。

台灣今天唯有擊敗荷蘭，才能保住晉級8強的希望，預計由宋家豪擔任先發，潘威倫應會是第二任，定位維持他對荷蘭最稱職的長中繼。球評潘忠韋認為，只要投手群有正常演出，以打線昨對以色列能打下7分的火力，依舊大有可為。