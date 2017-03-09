珠海女網賽》張凱貞、謝淑薇 單打抵16強

張凱貞（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕ITF等級珠海女網賽，「網球精靈」張凱貞、謝淑薇單打開胡，先後安抵16強，也持續朝會師決賽邁進。

謝淑薇（資料照）

雙打率先贏球後，張凱貞隔日單打也傳捷報，第5種子台將火力全開，6：2、6：2解決中國地主外卡荀芳穎，也締造對戰3連勝。張凱貞下個對手，正是本站雙打戰友張愷琳，台將過往交手2連勝，化友為敵隔網對決，可望搶下8強門票。前天張凱貞與張愷琳合拍，雙打首輪歷經「超級搶10」拉鋸，硬是氣走了波蘭、比利時聯軍，「雙張配」8強挑戰頭號種子的烏克蘭琪切諾雙胞胎姊妹。

單打頭號種子謝淑薇首度對決土耳其美少女索依露，也挾6：3、6：2贏球，次輪遭遇英國摩兒。至於老將詹謹瑋與中國魯晶晶組軍，雙打出師不利，7：6（7：5）、1：6 、4：10不敵第2種子荷蘭珂考芙／白俄羅斯瑪洛莎娃。

盧彥勳（資料照）

印地安泉 盧彥勳次輪遇球王

北美地區重量級網賽將於印地安泉開打，「寶島一哥」盧彥勳的籤表有夠硬，男單首輪若開胡，次輪可望再戰當今世界球王、「英國希望」穆雷，33歲的台將寶刀未老，矢志重現2008年北京奧運爆冷贏球模式，一雪近年對戰4連敗之恥。32籤的女雙，詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲排第6種子，今首戰美國阿塔屋／中國徐一璠；至於詹皓晴改與烏克蘭邦達蓮珂合作，槓上烏克蘭人氣美女史維托琳娜／德國席格蒙。