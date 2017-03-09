NBA》史上第6人 諾威斯基3萬分達陣

諾威斯基昨繳出25分，成為NBA史上第6位達成生涯3萬分里程碑的球員。 （美聯社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕小牛「德國坦克」諾威斯基昨在主場迎戰湖人，賽前只要再20分就能加入3萬分俱樂部的他，第2節打不到2分鐘就達標，最終攻下25分外加11籃板，不僅寫下生涯里程碑，也率隊122：111取得3連勝。

諾威斯基本季場均拿13.6分，是他除了NBA菜鳥年的最低點，為了激勵這名當家球星奮起，小牛昨在主場座椅提前擺上慶祝他晉升3萬分俱樂部的特製T恤，果然諾佬士氣大振，首節就砍18分，追平他生涯首節最高分紀錄，次節便用招牌後仰跳投達標，提早與球迷同歡。

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生涯戰績全貢獻小牛

NBA生涯能拿3萬分以上的砍將，先前僅賈霸、卡爾馬龍、布萊恩、喬丹、張伯倫，諾威斯基是第6個達標的好手，更難能可貴的是，他與湖人布萊恩相同，生涯全都在單一球隊效力。

在第19個球季完成重要成就，諾威斯基直呼：「感覺很不真實。」他向場邊粉絲們溫馨喊話，表示一路走來有高潮、低谷，如同一趟瘋狂旅程，但球迷們的不離不棄就是最棒靠山。

「諾威斯基一直是典範球員，更是推展比賽的最佳大使。」聯盟總裁席佛也送上祝福指出，3萬分的里程碑，讓諾佬原本就是NBA最偉大球員之一的地位，再添傳奇。

現已執掌公鹿隊兵符的昔日老戰友奇德，不改幽默本色說：「恭喜諾威斯基拿下生涯3萬分，不過如果我還是他隊友的話，他應該可以拿5萬分。」這對前、後場搭檔曾在2011年一同替小牛拿下總冠軍。