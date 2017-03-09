老闆庫班不離不棄 德國坦克情義相挺

愛將挺進3萬分俱樂部，小牛老闆庫班起身歡呼。（美聯社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕諾威斯基昨達成NBA生涯3萬分里程碑，成為這項紀錄唯一的白人球員及國際球員，在場笑得比誰都開心的人，就是小牛老闆庫班，讓當今聯盟少見的雇傭之情，更顯珍貴。

庫班放話絕不交易他

諾佬也曾兩度自願降薪

諾威斯基在1998年加盟小牛，當時庫班曾評論，諾佬就是另外一個從歐洲來的白人大個子，不過兩年後當他成為這支球隊的新老闆，發現這輛「德國坦克」真有兩把刷子，也釀出彼此的革命情感。

小牛曾在2011年靠著諾威斯基、奇德等人擊敗熱火奪總冠軍，拿下成軍31年首冠，不過之後邁入漫長重建期，當時庫班便放話，誰都能交易，就是諾威斯基沒得商量。

諾威斯基也用真心換義氣，生涯兩度自願降薪，幅度高達7870萬美元（約24.5億台幣）；去年合約到期的他，本還想再次共體時艱，卻被庫班婉拒，協商後以2年5000萬美元（約15.5億台幣）合約續留。

如今終於盼到諾威斯基達成生涯里程碑，庫班第一時間衝去擁抱愛將，燦爛笑容如孩子一般，因為在他心中，諾威斯基不僅是史上最頂尖的前10名球員，更是他NBA經營之路相知相惜的夥伴。