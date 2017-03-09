NBA》魏少轟生涯新高 救不了雷霆
2017/03/09 06:00
魏斯布魯克雖轟下生涯新高的58分，仍無法助雷霆擊敗拓荒者，苦吞4連敗。（美聯社）
〔記者林宗偉／綜合報導〕近況低迷的雷霆，昨對拓荒者只打了半場好球，儘管主將魏斯布魯克狂轟生涯新高58分，最終仍以121：126輸球，苦吞4連敗。
雷霆上次3月3日客場力挑拓荒者失利，開啟3連敗窘境，此役在自家地盤首節雖打出40：29攻勢，次節後優勢逐漸消磨，第3節更遭逆轉，末節儘管哨響前2分9秒時靠著魏斯布魯克罰球以114：114追平，旋即又被拓荒者反超。
「我們的防守不夠好到讓我們贏得比賽。」全場出手39次命中21球的魏少表示，讓對手得分太輕鬆才是輸球主因，畢竟拓荒者此役命中率達55.3%，火力也超過本季場均107.9分。
魏少本季單場出手30次以上的比賽，戰績僅4勝8敗，但雷霆主帥唐納文認為，愛將此役的出手沒有太大問題，且能攻下58分，這樣的表現令人難以置信。
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