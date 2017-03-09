張志豪引領「轟」狂 對得起球迷

張志豪繳出猛打賞表現，5局上的關鍵2分砲更助台灣隊追平。

（特派記者陳志曲攝）

蔣智賢維持火燙手感，貢獻2支安打並跑回第5分。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕昨晚對荷蘭之戰，台灣隊首安、首轟、跑回首分的都是張志豪，雖然敲出這屆經典賽團隊首轟，不過球隊輸球，賽後他淡淡地說：「沒什麼感覺。」

張志豪擔任先發左外野手、第2棒，首局率先打出一壘安打，3局上再敲一壘安打，並靠蔣智賢安打和先發投手吉爾暴投，跑回第1分，5局上他再轟出2分砲，助台灣隊扳成4平，高尺巨蛋台灣加油團陷入瘋狂。

張志豪單場5支3，外帶2打點、2得分，他說，打擊感覺慢慢找回來，經過前一場對以色列，比賽後半段大量得分，逐漸找到團隊氣勢，延續到這場，比賽大家放得很開。

兩戰10支5 全隊最火燙

經典賽前2戰，張志豪累積10支5，打擊率5成，是台灣隊表現最佳打者，維持打擊好手感的關鍵，他說：「這不是季賽，要看每個球員在當下臨場反應，怎麼去控制情緒、身體、腦袋，懂得讓自己冷靜，心情不能有太大起伏。」

打擊好手感沒能帶領台灣隊打到東京，張志豪表示，不管輸贏、有沒有機會，球員要認真面對每一場比賽，才對得起台灣球迷。