江少慶搶搶滾「很像王建民」

江少慶臨危受命上場，4.1局僅失1分，更多次製造雙殺化解危機。

（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／首爾報導〕旅美投手江少慶昨化身「伸卡專家」，頻頻讓荷蘭打者擊出滾地球，並製造3次雙殺打，和他搭檔的捕手林琨笙說：「少慶是很好的投手，伸卡投得不錯，球速有150公里，很像王建民，我看好他未來能上大聯盟。」

江少慶4局下接替先發投手宋家豪，前2棒依序被敲安、觸身球保送，不過，隨後讓西蒙斯擊出雙殺打，5局上再讓柏格茲敲雙殺打。8局下江少慶續投，被前2棒敲安，隨即穩住陣腳，讓史構普擊出雙殺打，形成2出局三壘有人。

此時教練團決定換倪福德接手投球，無奈被葛瑞戈爾斯敲二壘安打，被追成5平，江少慶勝投資格也飛了，江少慶總計4.1局被敲5安、失1分，最快球速152公里，13個出局數有9個是滾地球。

江少慶說：「一到球場感覺狀況不錯，可能心態調整得不錯，很想拚這一場。」8局下2出局後，他其實很想繼續投，想為台灣隊盡一份心力。

由於用球數達51球，今年經典賽江少慶確定劃下句點，他說，經典賽很好的舞台，荷蘭都是大聯盟水準的選手，想要站在投手丘展現自己，「沒能贏球不會感到遺憾，學到很多經驗，下一次經典賽，台灣隊真的有機會。」