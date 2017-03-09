9下消失的出局數 殺傷力大

9局下荷蘭決定更換代跑，但主審第一時間沒注意，荷蘭隊上前抗議。（特派記者陳志曲攝）

●球評看經典賽

宋家豪和江少慶都表現得很好，看得到宋家豪的進步，更大亮點是江少慶，他的伸卡球能壓制大聯盟打者，關鍵時刻臨危受命化解危機，之後才有張志豪的追平全壘打；張志豪變速球也掌握得很好，他的好手感是比賽精彩的關鍵之一。

較可惜的是第8局倪福德接替江少慶後，面對葛瑞戈爾斯投出偏高失投球，被敲二壘安打扳平。大聯盟打者特性就是只要球偏紅中，殺傷力就很大，這顆球導致整個局勢破功，差1分也很難追。

也因江少慶的壓制性，大家一直討論為何那麼早換上倪福德？其實，我覺得這調度沒什麼問題，只是運氣較差。

殺傷力大的還有9局下暫停，滿壘無人出局時，普洛法擊出右外野飛球遭接殺，但荷蘭先喊暫停，且三壘審接受，因此普洛法不算出局，否則可能再來雙殺就能結束這局。這很罕見，我看了也驚訝。

投手扮演非常重要的角色，我們投手戰力還要再提升，這已是多年問題。這幾天看到別的國家成長，例如以色列很注重守備及投手，我們也該藉此機會全盤調整與檢討，選手也需要系統式規劃。

很可惜，但大家盡力了，還是要給台灣隊鼓勵，畢竟沒穿過這件球衣的人，不會知道那種難過及壓力。（球評馮勝賢口述，記者郭羿婕整理）