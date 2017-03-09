頭一次 台日韓僅1隊晉8強

日本隊二連勝晉級8強。（法新社）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕昨台灣敗給荷蘭，與地主南韓都以2敗在首輪A組遭淘汰，B組日本則以2勝晉級第2輪，這也是經典賽史上，首次出現台、日、韓3強僅1隊闖進第2輪。

回顧歷史，首屆經典賽台灣首輪止步，南韓打進4強賽才以0：6敗給日本，最終由日本奪冠；第2屆台灣同樣第1輪就遭淘汰，日本和南韓攜手打到冠軍戰，2隊鏖戰10局，日本5：3擊敗南韓完成2連霸。

第3屆經典賽輪到南韓首輪遭淘汰，台灣則於第2輪止步，日本在4強賽1：3不敵波多黎各；這一屆首輪台、韓出局，僅日本晉級第2輪，不過，以色列屬於亞洲，也就是說，連4屆經典賽剛好都是2個亞洲國家闖進第2輪。