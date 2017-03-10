豪小子16分 癡癡等連勝
2017/03/10 06:00
林書豪（中）昨飆16分，連3場得分上雙，可惜籃網仍不敵老鷹。（美聯社）
連續3場得分上雙
〔記者林岳甫／綜合報導〕林書豪昨在客場面對老鷹攻下16分，連3場得分突破雙位數，但籃網無力守住上半場領先優勢，最終以105：110落敗，本季仍無法連勝。
林書豪上陣24分36秒，是二度傷癒復出以來新高，全場砍進3顆三分球，攻下16分，外帶8助攻、3籃板；他在最後13.2秒於底線飆進三分球，幫助球隊縮小至1分差，後續欲以犯規戰術凍結時間，但老鷹哈達威、施洛德聯手罰進4分，使得籃網無力扭轉戰局。
籃網只打半場好球
籃網本季場均失分114.3分，防守強度不佳成了最大問題，這回在上半場略有改善，僅讓老鷹攻下46分，且有效降低自己失誤，握有4分領先進入下半場。不過好景不常，籃網後兩節防守不振與失誤過多問題再次暴露，被老鷹轟進64分，及奉送多達14次失誤，成為輸球主因。
籃網板凳暴徒吉爾派翠克攻下全隊最高27分，生涯首度連3場得分超過20大關，攻下18分的主力中鋒B.羅培茲表示：「我還是相信球隊能越來越好，只要能繼續改善每場比賽所發生的缺失，未來一定有機會取得佳績。」
籃網本季戰績11勝52敗，依舊是聯盟最差，且已快1年未拉出連勝氣勢，上回2連勝得追溯至去年3月25、27日，當時在主場連克騎士、溜馬。
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