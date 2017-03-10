近5場吞3敗 勇士低潮恐丟龍頭

杜蘭特缺陣期間，勇士「浪花兄弟」柯瑞（右一）、K.湯普森（左二）命中率不佳，昨敗給塞爾提克。圖為I.湯瑪斯（右二）嘗試突破勇士防守。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士昨在主場甲骨文中心出賽，第四節碰上進攻大當機，以86：99不敵塞爾提克，寫下本季單場最低得分，且近5場苦吞3敗，僅領先馬刺1.5場勝差，龍頭位置岌岌可危。

寫下本季最低得分

自從杜蘭特受傷，勇士進攻重擔便落在「浪花兄弟」柯瑞、K.湯普森身上，一哥柯瑞雖在第三節讀秒階段，靠著出色運球能力，左晃右晃擺脫對手嚴防，投進一記壓哨三分彈，全場也有23分進帳，但整體外線手感仍低迷，三分球僅9投2中；湯普森則是8投2中，攻下25分。

勇士近3場輸球最大關鍵在於柯瑞三分球28次出手僅6中；湯普森32投6中，凸顯杜蘭特缺陣，造成兩位聯盟一等一的三分射手威力大減。

勇士明將展開客場2連戰，先碰上灰狼，後天遭遇頭號勁敵馬刺，主帥柯爾說：「我們賽程很艱辛，又遇上杜蘭特受傷，現在只能設法撐過去。」

塞爾提克「矮腳虎」I.湯瑪斯（見圖右二）砍進4顆三分彈，攻下25分，中鋒歐利尼克挹注17分，攜手助綠衫軍終結2連敗，湯瑪斯說：「我們想終止2連敗，就要嘗試找出正確的打球方式，這勝利對我們很重要。」