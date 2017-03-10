NBA123》最多失誤 哈登破自己紀錄

哈登（左）昨再添6次失誤，累積376次失誤，打破自己上季創下的374次聯盟紀錄。（今日美國）

376：

哈登昨繳出35分、4籃板、6助攻，卻也發生6次失誤，火箭以108：115不敵爵士，苦吞2連敗。哈登本季失誤已累積376次，打破自己上季創下的聯盟紀錄374次，未來火箭還有17場比賽，他恐將寫下單季400次失誤的難堪歷史。

28：

馬刺昨收起兩大主力雷納德、艾德瑞吉，首節遭對手國王強壓，最多落後28分，所幸將士用命仍以114：104收下9連勝，上演主帥帕波維奇自1996年接掌兵符以來的最大逆轉秀，並奪得本季第50勝，締造連18季皆能50勝以上的傲人成績。

2：

灰狼中鋒湯斯繳出29分、14籃板，率隊以107：91大勝強敵快艇；他繳出連7戰、本季第48次的「雙十」，並以21歲又113天成為史上第二年輕完成生涯百次「雙十」的好手，僅次於「魔獸」豪爾德的20歲又351天。

（記者林岳甫）