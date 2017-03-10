全英羽球公開賽》再下一城 戴資穎晉8強

王子維（資料照）

拍下日將 出戰排名第6的辛都

世界球后戴資穎開局苦戰，急起直追後終於拍下三谷美菜津。 （BadmintonPhoto提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕世界球后戴資穎昨在全英羽球公開賽次輪，克服首局大亂流，終場以27：25、21：11拍下世界排名24的日本選手三谷美菜津，女單八強戰將面對里約奧運銀牌印度女將辛都。

戴資穎首局開局以2：10陷入苦戰，隨後急起直追，回敬一波8：2攻勢，雙方17平手後展開拉鋸，各逼出局末點，進入丟士，小戴錯過兩次機會後，辛苦以27：25拿下。

第二局小戴找回進攻節奏，以21：11快意收下勝利，也寫下對戰3連勝，下一輪將面對世界排名第6的辛都，小戴握有5勝3負的對戰優勢。

台灣隊昨6組人馬在16強上陣，僅戴資穎晉級八強，男單周天成次輪面對印尼老將索尼，今天凌晨2點才登場。

對決偶像…

王子維不敵大馬球王李宗偉

王子維在男單次輪遭遇大馬球王李宗偉，無法延續上週德國賽扳倒里約奧運金牌諶龍的氣勢，終場以兩個18：21不敵對手，但李宗偉賽後展現球王風範，勉勵他繼續加油。

王子維曾透露，年長他12歲的李宗偉是他最想對決的選手，想透過對戰檢視自己與高手間的差異，實際對戰後，他直呼，「李宗偉真的非常厲害！」

最新世界排名昨出爐，王子維從25名上升到21名，寫下生涯新高，周天成仍維持第9。