印地安泉網賽 詹詠然開紅盤

詹詠然（右）和辛吉絲安抵16強。（取自詹詠然臉書）

〔記者林宗偉／綜合報導〕美國印地安泉網賽，女雙第6種子詹詠然／辛吉絲，昨只花67分鐘就擊退美國阿塔屋和中國徐一璠的組合，安抵16強。

首盤詹詠然與辛吉絲雖然發生2次雙發失誤，但5次破發點掌握4次，輕鬆以6：1先馳得點；次盤詹辛配雖然一度陷入1：3落後，所幸倒吃甘蔗，4：4平手後逆轉，最終6：4收下勝利。

詹詠然在印地安泉網賽最佳戰績是2007年與莊佳容拿下亞軍，去年她與妹妹詹皓晴止步16強。詹辛配下一戰對手將是美國組合羅傑絲／范德薇琪或是柯蕾帕（斯洛維尼亞）／桑琪絲（西班牙）。

詹皓晴與新搭檔烏克蘭邦達蓮珂，首輪將槓上史維托琳娜／席格蒙；男單部分，盧彥勳首輪將面對世界排名128的加拿大帕斯皮席。

珠海女網賽方面，謝淑薇、張凱貞昨也闖進單打8強，張凱貞本來還有雙打賽事，但因中國搭檔張愷琳傷退，只能止步8強。