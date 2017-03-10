SBL四強爭霸》強碰第一種子達欣 璞園拚逆襲

戴維斯。（資料照）

〔記者卓佳萍／台北報導〕SBL四強爭霸明天將於板橋體育館點燃戰火，第一種子達欣將面對來勢洶洶的璞園，但球評並不看好璞園再度演出逆襲。

布拉。（資料照）

例行賽戰績第五的璞園首輪以3連勝淘汰第四的富邦勇士，四強將面對頭號種子達欣，璞園例行賽5次交手僅收下1勝。球評劉孟竹分析，達欣洋將、本土都較佔有優勢，他預估達欣將以4：2挺進冠軍戰。

球評劉孟竹。（資料照）

劉孟竹認為，達欣運用布拉戰術相當成功，相對而言，璞園外援戴維斯效力SBL多年，打法遭摸透，無法扮演此系列賽關鍵人物。

第二種子裕隆將面對衛冕軍台啤，兩隊例行賽對戰裕隆以3勝2負稍佔上風，劉孟竹表示，他押裕隆以4：2過關，裕隆洋將賀夫牽制力強，連帶提升射手群呂政儒、周士淵侵略性。

台啤外援換成7呎長人李恩，劉孟竹表示，儘管李恩有身高優勢，但他進攻手段不足，牽制力相對小，無法連帶替隊友製造機會，他看好裕隆出線。