經典賽》借鏡侍JAPAN 棒協、中職心結待解

「侍JAPAN」（資料照，法新社）

日本於2013年將棒球國家代表隊常設化，以公司型態經營，致力於提升國家隊戰力和財務收入，並將隊名「侍JAPAN」（日本武士）註冊為商標，其運作模式有值得台灣借鏡之處；不過，台灣如果要成立類似「侍JAPAN」的組織，由誰來主導恐怕又是個難解的問題。

2009年經典賽日本隊監督人選一度難產，日本球界開始有將國家隊常設化的想法；13年經典賽再度發生類似問題，並在4強賽敗給波多黎各，未能達成3連霸，日本開始將國家隊常設化的構想付諸實行。

2013年5月，日本職棒聯盟和業餘的日本棒球協會組成「棒球日本代表行銷委員會」（JMBC），以提升戰力和擴大市場為目標；10月選出小久保裕紀擔任「侍JAPAN」監督，從此國家隊教練團不再是臨時組成，而是支薪的正職人員，可長期全心投入工作。

小久保上任後的第一個工作，就是在13年11月帶領「侍JAPAN」來台進行交流賽，此後即使是沒有重大國際賽的年度，「侍JAPAN」也會在春、秋兩季舉辦強化試合，讓球員增加國際賽經驗，教練團可就近觀察，明確掌握選手的狀況和特性。

之後「侍JAPAN」再將U21（後改為U23）、U18、U15、U12等各級代表隊納入系統，同樣選派具職棒經驗的專職教練團，除了爭取國際賽戰績，也讓年輕球員提前接觸最頂尖的棒球觀念。

「侍JAPAN」的運作模式，簡而言之，就是把國家隊當成職棒隊經營，除了爭取國際賽冠軍，舉凡廣告、招商、行銷、商品，全都一手包辦，希望能夠財務自主，今年並成立專屬啦啦隊。日本武士隊在今年經典賽驗收成果，目前於B組拿下二連勝，逐步往重回巔峰的目標前進。

棒協、中職爭主導權 形同決裂

台灣從2009年起，經典賽代表隊的籌組過程都曾發生過一些風波，中職聯盟和棒協都有成立類似「侍JAPAN」組織的想法，但兩單位的歧見年久日深，本屆經典賽更幾乎到了全面決裂的地步，主導權之爭可能難免。

（記者吳清正）