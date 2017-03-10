經典賽》老教頭痛批 韓職沉醉自滿

韓職老教頭金星根。（取自網路）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕連續兩屆經典賽，南韓在第一輪就被淘汰，國內開始出現檢討和批判聲浪，職棒隊韓華鷹74歲老教頭金星根重砲抨擊，「韓職沉醉於自滿狀態，球員只在乎身價，這樣是不對的。」

金星根執教生涯長達22年，累積1372勝，3度拿下總冠軍，僅次於名帥金應龍的1463勝，帶兵以鐵血風格著稱。

韓職連9年場均觀眾人數破萬，本土球員平均月薪約31萬台幣，比中職高出兩倍有餘。球星擁有高知名度和社會地位，不過，金星根重批，「選手只在乎身價，卻沒有職業使命感，球迷陶醉在被塑造出來的盛況，但不一定看得出技術本質問題，球員和球團也缺乏提升這方面的意識。」

這屆經典賽，南韓缺乏新生代強投壓陣，金星根說，「幾年前我就提出警告，柳賢振、金廣鉉之後就沒有再培養出新世代王牌，沒人去探究原因和危機。8成少棒投手變化球投到手提早報銷，加上青棒球隊不足，職棒卻增加場次，投手戰力才會青黃不接。」

韓媒分析，經典賽沒有兵役解套優惠，早期靠榮譽心在拚的時代已經過去了，球員徵召不如以往順利，選手調整以職業賽季為優先，前兩屆經典賽組訓順利，未來將難以複製。