經典賽》澳洲扣倒中國 今打古爭晉級
2017/03/10 06:00
澳洲隊貝雷斯福特（右）昨轟出滿貫全壘打。（美聯社）
〔記者吳清正／綜合報導〕澳洲隊貝雷斯福特昨轟出滿貫全壘打，休斯打下4分打點，包括一發2分砲，終場以11：0擊敗中國隊，提前於8局結束比賽，二連敗的中國隊確定分組最後一名。
日本提前晉級8強
澳洲擊敗中國之後，戰績2勝0敗、在B組領先的日本提前確定晉級8強，同為1勝1敗的澳洲和古巴，今將爭奪第二張8強門票。
休斯在第3局擊出2分全壘打，第4局澳洲選到兩次四壞球，德安東尼奧擊出三壘打、清空壘包，取得4：0領先。
第7局休斯打出2分打點二壘打，並靠著肯內利的安打跑回澳洲第7分；第8局貝雷斯福特轟出滿貫砲，將比數拉開致11：0。
中國第1局打出內野安打後，連續13名打者出局，才在第5局再度擊出內野安打；第7局首度攻上得點圈仍無功而返，連兩場被完封，成為今年經典賽第一支被扣倒的球隊。
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