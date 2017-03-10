經典賽》撈球少年挨批 山田送暖解救

日本隊山田哲人（資料照，法新社）

盼勿因此討厭棒球

〔記者吳清正／綜合報導〕日本隊山田哲人在經典賽擊出的全壘打被球迷「沒收」，但他完全不在意，也希望這位小球迷不要因此討厭棒球，繼續為日本加油。

3月7日的日本、古巴之戰，在1：1平手的第4局，山田打出剛好飛越左外野全壘打牆的飛球，東京巨蛋歡聲雷動，都以為是一發致勝兩分砲。但古巴提出抗議，指有球迷將手套伸進場內碰觸到球，裁判檢視重播畫面後，確定球在場內被碰到，判定為二壘打；山田的全壘打雖消失，仍護送二壘上的松田宣浩跑回超前分。

山田消失的全壘打引發熱烈討論，「撈球少年」遭日本網友肉搜。山田說，第2天早上刷牙時滑手機，看到小球迷的照片，表情很消沉，可能承受不小的壓力。

山田表示，他完全不在意全壘打消失，以後要打出更乾淨俐落的全壘打，避免發生類似的爭議，也希望這位小球迷不要受影響而討厭棒球。

山田表示，小球迷帶著手套進場看球，可能也是棒球選手，希望他以後繼續帶著手套進場幫日本隊加油，更期待將來有機會一起打球。

日本隊今將在最後一場預賽出戰中國隊，由武田翔太先發，中國則推出休息一天的陳用彩，他對古巴先發2.2局、用49球，被擊出3支安打無失分。