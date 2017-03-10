中職》6局失2分 洪心騏擊退中信

統一獅投手洪心騏。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕3月13日將滿23歲的獅隊新秀洪心騏，昨在與兄弟的自辦熱身賽登板，繳出6局失2分優質先發，領軍以7：3獲勝。

今年獅隊多人爭取先發輪值，去年曾在一軍小試1局的洪心騏，春訓也定位在先發投手，昨表現搶眼，雖被周思齊、黃鈞聲各敲1發陽春全壘打，但也只失這2分，6局僅挨4安、飆5K，且無保送。

洪心騏退場後，林岳平投第7局丟1分，再由邱浩鈞、郭恆孝接手，各吃1局沒掉分，4名投手合力只被兄弟擊出7安。

獅隊打線也有貢獻，包括2轟，買嘉儀3局上先敲2分砲、郭阜林6局上代打又揮陽春彈；且2局上灌4分就從買嘉儀四壞保送開始，串起楊家維、潘彥廷、唐肇廷、陳傑憲的安打攻勢，也讓兄弟先發投手楊志龍只撐2.1局失6分、5分責失。