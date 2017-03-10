經典賽C組戰力分析》美、多熱門 加、哥攪局

史坦頓（資料照，美聯社）

C組：美國、多明尼加、加拿大、哥倫比亞

美國隊

過往戰績：身為主辦國，眾星雲集的美國隊卻一冠難求，前兩屆都止步第2輪，上屆4強輸給日本。

晉級優勢：擁有18位大聯盟全明星賽成員的美國隊，星光熠熠，兩屆MVP捕手波西、國聯MVP墨菲、國聯全壘打王艾倫納多，都是陣中亮點。

晉級劣勢：同組對手都不好惹，多明尼加陣中有15位大聯盟全明星，加拿大、哥倫比亞陣容也都不差，美國若不小心或臨場狀況欠佳，短期賽事也非沒有爆冷可能。

值得關注焦點：美國隊陣中雖有不少明星，但很多人是第一次打經典賽，僅哈斯默、瓊斯、拉克羅伊和史坦頓4人是上屆成員。

羅德尼（資料照，法新社）

多明尼加

過往戰績：首屆第4名，第二屆敗給荷蘭，首輪就出局，上屆經典賽則拿下冠軍，本屆將尋求衛冕。

晉級優勢：包括上屆經典賽MVP、明星二壘手坎諾在內，共9位選手是上屆經典賽奪冠成員，經驗較他隊豐富。

晉級劣勢：真要說多明尼加晉級有阻礙，恐怕還是同組對手實力都相當，不可掉以輕心；加上強投奎托首輪還無法參戰，投手調度須小心謹慎。

值得關注焦點：上屆多明尼加封王，守護神羅德尼居功厥偉，8場比賽拿下7次救援成功、後援投手最多的15次三振，今年將年屆不惑的羅德尼，將繼續把守最後一道關卡。

剛耶（資料照，美聯社）

加拿大

過往戰績：前三屆皆參與會內賽，但都在首輪就打包。

晉級優勢：老將莫諾、剛耶領軍，陣中還有來自勇士的年輕砲手佛里曼，和12強打擊出色的小聯盟強打歐尼爾。

晉級劣勢：和美國、多明尼加兩支勁旅同組，加上紅人沃托、藍鳥馬丁等人不打，莫諾、丹普斯特、剛耶1打2投則是年紀稍長。

值得關注焦點：2008年退休的剛耶、2013年退休的丹普斯特，兩位老投手都想藉由經典賽證明自己還能投，法裔加拿大籍的剛耶本屆資格賽還曾是法國隊投手教練，堪稱本屆最「忙」的選手。

白襪昆塔納。（資料照，美聯社）

哥倫比亞

過往戰績：資格賽擊敗巴拿馬、西班牙和法國，本屆首度晉級會內賽。

晉級優勢：白襪昆塔納、勇士德黑蘭兩位大聯盟等級強投，本屆是哥倫比亞雙王牌。

晉級劣勢：打線缺乏明星強打加持，要靠小聯盟新秀扳倒美國等勁旅，難度不低。

值得關注焦點：哥倫比亞焦點還是在雙王牌身上，昆塔納、德黑蘭兩人征戰大聯盟的優勢是耐投，但經典賽首輪投球有65球限制，恐也限制兩人發揮。

（記者林宥辰）