經典賽D組戰力分析》看好波、委 墨、義突圍

義大利打擊教練皮亞薩。（資料照，美聯社）

D組：義大利、墨西哥、波多黎各、委內瑞拉

義大利

過往戰績：義大利前兩屆都在首輪打包，上一屆才闖過首輪，最終以第7名作收。

晉級優勢：海盜捕手塞維里、印地安人內野手寇拉貝洛，和大都會農場兩位新秀瑟奇尼、尼莫，為陣中主力打者。

晉級劣勢：和分組其他3隊相較，陣容星度還是差一截，要晉級需發揮最大實力。

值得關注焦點：義大利由名人堂球星皮亞薩擔任打擊教練，會帶出何種打擊風格，是這支球隊的焦點之一。

A.岡薩雷茲（資料照，美聯社）

墨西哥

過往戰績：前兩屆都晉級第2輪，但都在次輪遭淘汰，上屆則在首輪擊敗美國後，連輸義大利和加拿大遭淘汰。

晉級優勢：擁有J.賈西亞、賈拉多、M.岡薩雷茲、O.培瑞茲等投手，投手陣容經驗豐富。

晉級劣勢：打線中除了老大哥A.岡薩雷茲外，沒有表現太突出的砲手，得分能力恐成劣勢。

值得關注焦點：墨西哥總教練E.岡薩雷茲（Edgar Gonzalez）是A.岡薩雷茲的哥哥，兄弟倆要帶領球隊突圍，投手教練羅博特則是前義大犀牛投手教練。

貝爾川（資料照，美聯社）

波多黎各

過往戰績：前兩屆均以第5名作收，上屆則在冠軍戰敗給多明尼加，拿到亞軍。

晉級優勢：年輕游擊手柯瑞亞、林多，老將貝爾川、莫里納，剛幫小熊拿下冠軍的巴耶茲，都是晉級本錢。

晉級劣勢：除了來自雙城的H.桑提亞哥，陣中多半是年輕投手，臨場經驗的缺乏，可能多少造成影響。

值得關注焦點：貝爾川、莫里納兩位老將是經典賽4朝元老，兩人參與經典賽成績也都不俗，貝爾川打擊率0.274、莫里納則是0.289。

老虎強打卡布瑞拉（資料照）

委內瑞拉

過往戰績：首屆次輪打包，第二屆晉級4強，上屆則是首輪就出局。

晉級優勢：「小巨人」艾圖維領軍，加上老虎強打卡布瑞拉等人，陣中充斥大聯盟球星，也是拚晉級最大本錢。

晉級劣勢：雖有水手王牌赫南德茲領軍，但投手陣容星度沒有打者群優異。

值得關注焦點：總教練維茲奎爾首屆以球員身分出賽，擔任總教練也深得球員心。效力日職軟銀的投手R.蘇亞雷斯，則寫下從工地工人搖身成為國手的灰姑娘傳奇。（記者吳清正）