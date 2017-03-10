曼尼當高知鬥犬 月領6萬多

曼尼昨正式披上高知鬥犬球衣。（取自日刊體育）

〔記者倪婉君／綜合報導〕背號一樣是「99」號，44歲的曼尼昨正式披上高知鬥犬球衣，儘管年薪只有300萬日圓（約台幣82萬），他還是想證明自己能打，也希望未來能朝日職發展。

曼尼在大聯盟共轟出555發全壘打，累計薪資突破2億美元（約台幣62.4億）。2013年來台效力義大犀牛時，曼尼也領到月薪5萬美元（約台幣156萬），比他在高知平均約6.8萬的月薪高出許多。

儘管如此，曼尼仍笑嘻嘻地披上日本獨立聯盟球隊戰袍，他說，「來日本的首要目標，就是證明我還能打。」媒體詢問日後是否有意挑戰日職，他則回答，有機會的話，他也想證明自己的能力。

曼尼效力紅襪時期就曾到過日本好幾次，他說，一直很喜歡日本打球的方式，也提到在台灣的經歷，認為是很棒的經驗。

由於他的顯赫資歷，曼尼週二抵達成田機場時，就受到大批媒體和上百名粉絲包圍，還有媒體發現他收起幾個鮪魚飯糰，是他在紅襪時，最愛和隊友松坂大輔分享的食物。