球評看經典賽／1分1分追回來 還是要給掌聲

台灣隊陳鏞基（中）敲出追平安打，送回高國輝。（記者陳志曲攝）

播完這場比賽，我還是要說，真的滿感動的！畢竟台灣前兩局就以0：6落後，但2局下從林益全開始打線發揮，1分1分追回來，在原本戰力就不如其他國家下，還是要給台灣隊掌聲。

從對荷蘭，到這場對南韓，可發現台灣的打擊確實進步滿多，在打擊方面不會有太大落差。只是這場最可惜的地方是，9局下二壘有人、無人出局，林智勝吞三振無法推進，若當時跑者能到三壘，可能情況就不同了。

在投手戰力部分，台灣確實有很多進步空間，從南韓9局下吳昇桓守住失分危機，到台灣在10局上陳鴻文壓不住對方攻勢，就可看出兩邊差別。

台灣需要培養好的投手人才，尤其是穩固的後防。雖然外界常說這次台灣徵召不順，但這是其他國家也會發生的問題，如果中職能多培養出優秀投手，相信未來國家隊會更好。

雖然台灣隊吞下3連敗，但相信仍能從中學到別人的進步。跟其他球隊相比，其實台灣隊的內野守備範圍確實較小，也造成投手容易被敲出安打。往後再登上國際舞台，不但要重視確實地擊球，更要注意守備的重要性。（球評馮勝賢口述，記者倪婉君整理）