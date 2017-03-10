讓贏球成習慣 以色列9投剋荷

以色列以全勝姿態挺進日本，球員拿著吉祥物慶祝。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／首爾報導〕這屆經典賽以色列一口氣帶16名投手，昨啟動車輪戰，全場動用9投強壓荷蘭華麗打線，最終4：2贏球，3戰全勝拿下A組第一名，荷蘭2勝1敗，兩隊攜手闖進第二輪，會師東京巨蛋。

以色列只被敲出5支零星安打，僅魏格曼、布萊許各失1分。荷蘭先發投手是曾效力統一獅的柯德曼，只投1局就挨3安，另有2保送、失3分，承擔敗投。

以色列總教練溫斯坦說，「第一輪3場比賽，我們總共用15名投手，最終都贏球，這就是最好的勝利方程式，策略就是讓打者不會習慣某一位投手，勝算就高，短期比賽最重要的就是投手戰力。」

賽前雖已確定晉級，不過以色列還是很認真，溫斯坦表示，有時贏球會成為一種習慣，他要讓球員知道比賽就要有必勝決心，並讓大家知道以色列棒球隊在全世界是有競爭力的，未來希望成立基金會幫助當地棒球發展，有一支「真正以色列人」組成的棒球隊。