首爾經典傳真》救國球 不能靠謾罵

球迷舉牌為陳鴻文打氣。（記者朱沛雄攝）

台韓大戰6局上黃勝雄對李大浩投出「挖地瓜觸身球」，和總教練郭泰源一起被驅逐出場，比賽後半段台灣隊將比分扳平，網友酸言酸語，「卡庫（郭泰源）被趕出去了，氣勢就上來了」、「驅逐的好！」還有人直接用三字經留言飆罵郭泰源。

陳鴻文對荷蘭、南韓吞敗投，網友批判毫不留情面，直接用「放火文」、「汽油文」稱呼他；對以色列之戰，林晨樺「謎樣傳一壘」慘遭網友砲轟，對荷蘭一役，第8局換左投倪福德對左打葛瑞戈爾斯，結果被敲追平分二壘安打，教練團調度遭大肆抨擊，很多網友用不雅字眼咒罵。

靜下心來反思，國內球迷到底怎麼了？

郭總曾罹肝癌，身體原本就不太好，他大可隱居山林，不過問棒球事，為了替國家盡一份心力，義不容辭接下重擔，這幾個月集訓、比賽加上壓力沉重，剛到首爾身形消瘦不少，健康狀況亮紅燈，兵敗高尺巨蛋，面對各方責難，他從未有怨言，所有的苦都往肚裡吞。

陳鴻文去年冠軍戰重跌一跤，久未能擺脫陰影，原本計畫專心備戰新球季，婉辭國家隊徵召，郭總力邀加上責任心驅使，最終決定征戰經典賽，如今卻落得兩頭空。

台灣隊教練和球員打了一輩子棒球，他們都是專業人士，或許比賽過程會犯錯，外界可檢討並提出建言，但不應淪為口水謾罵。棒球是很細膩的運動，不該只是結果論、成敗論英雄，更何況中職和棒協惡鬥，國家隊並沒有獲得龐大奧援，他們卻要承擔苦果，令人感嘆。

事實上，台灣進步最大阻礙在於不重視專業，社會充滿各種不尊重專業的人，服務不管好壞都要挑三揀四，如果能從提升人與人之間的信任做起，尊重他人專業，台灣才會更有競爭力。（特派記者羅志朋）