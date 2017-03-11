經典賽B組》日本全勝晉級 古巴擠下澳洲

小林誠司對中國轟出2分砲。（法新社）

日7︰1宰中國 率先攻上20勝

〔記者倪婉君／綜合報導〕日本隊昨晚以7：1擊敗中國，拿下經典賽史上最多的第20勝，並以3連勝全勝之姿取得B組第1晉級，12日迎戰A組第2的荷蘭；古巴稍早以4：3淘汰澳洲，拿下B組第2張8強門票。

日本隊以11：6擊敗古巴、4：1贏澳洲後，就已取得8強門票，昨晚派出武田翔太迎戰2連敗的中國，靠小林誠司、中田翔接力開轟，輕取對手。3連敗的中國在B組墊底，下屆和台灣一樣從資格賽打起。

中田翔已是連續2場開轟，而中國隊在打線也有亮點，擔任3棒的張寶樹在3局上敲出帶打點安打，不但是全場唯一分數，也是中國本屆第1分。中國前2場分別遭古巴和澳洲完封，這也是張寶樹最後一次代表中國參賽。

另外，古巴昨對上同為1勝1敗的澳洲，靠4棒戴斯潘5局下的滿貫砲，以1分之差氣走對手，12日迎戰A組第1的以色列。