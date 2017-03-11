魏少大三元歸位 雷霆止4連敗

雷霆魏斯布魯克（左）昨繳出本季第31次大三元，率隊中止4連敗，中斷馬刺9連勝。（美聯社）

本季第31次 對馬刺第1次

〔記者林岳甫／綜合報導〕雷霆魏斯布魯克不想連敗！昨他繳出本季第31次「大三元」，率隊在主場以102：92打敗馬刺，終結4連敗，並中斷馬刺9連勝。

魏少本季屢屢締造大三元，但過去4場無緣寫三雙，雷霆即吞4連敗；昨他找回「大三元製造機」身手，繳出23分、13助攻與13籃板，生涯首度對馬刺完成大三元，單季大三元次數追平1967-68球季張伯倫的31次，僅次於1961-62球季羅伯森41次，雷霆未來還有17場比賽，魏少還有機會改寫歷史。

魏少飆分 雷霆本季僅4勝8敗

魏少出手逾30次 勝少敗多

魏少前役對拓荒者狂飆生涯新高58分，仍以輸球收場，本季他只要出手逾30次，雷霆戰績僅4勝8敗；這回他出手數控制在21次，隊友也很爭氣，歐拉狄波拿下20分，中鋒坎特進帳14分，魏少說：「代表我們走在正常軌道，靠著團結拿下重要的勝利。」

雷納德受傷 馬刺明戰勇士

馬刺前役對國王上演逆轉秀，但此役命中率僅41.7%，遠不如平時水準，無法再寫奇蹟，且頭號主力雷納德在第三節不慎被歐拉狄波打傷，第四節高掛免戰牌，不過主帥帕波維奇說：「缺少雷納德並非輸球主因，因為我們全隊的整場表現皆不理想。」

馬刺雷納德（前）昨不慎遭打傷，明戰勇士能否出賽仍無法確定。（美聯社）

馬刺戰績50勝14敗，落後聯盟龍頭勇士2場勝差，雙方明日將於聖安東尼奧交手，雷納德已被擺入逐日觀察名單中，尚未確定能否出賽。